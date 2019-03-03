В Лас-Вегасе боец из Дагестана победил рекордсмена Джереми Стивенса

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-03T08:24:24+03:00

В рамках UFC это пятый триумф на счету Забита Магомедшарипова

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В Лас-Вегасе на соревнованиях UFC 235 боец из Дагестана Забит Магомедшарипов одолел американского соперника Джереми Стивенса.

Решение судьи приняли единогласно, озвучив счет 29:28.

Турнир был очень зрелищным и продлился все три раунда.

Для россиянина это пятая победа в рамках организации "Ultimate Fighting Championship" и самая важная, поскольку Стивенс выступил самым опытным бойцом среди всех, с кем встретился Магомедшарипов, а еще признается рекордсменом по числу боев, проведенных в UFC.

ИСТОЧНИК KP.RU