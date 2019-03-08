В КБР ввели карантин из-за вспышки свиной чумы

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-08T08:53:42+03:00

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Вирус африканской чумы свиней выявлен у дикого кабана в Черекском районе Кабардино-Балкарии, объявлен карантин. Об этом сообщается на официальном сайте главы КБР.

- В связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней у павшего кабана, на инфицированном объекте - территории урочища Сырт-Тала в Черекском районе КБР установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в тексте распоряжения.

В период карантина запрещен вывоз охотничьих трофеев за пределы указанной территории. Управлению ветеринарии КБР совместно с администрацией Черекского района поручена ликвидация очага африканской чумы свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU