В КБР ввели карантин из-за вспышки свиной чумы
Вирус африканской чумы свиней выявлен у дикого кабана в Черекском районе Кабардино-Балкарии, объявлен карантин. Об этом сообщается на официальном сайте главы КБР.
- В связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней у павшего кабана, на инфицированном объекте - территории урочища Сырт-Тала в Черекском районе КБР установить ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в тексте распоряжения.
В период карантина запрещен вывоз охотничьих трофеев за пределы указанной территории. Управлению ветеринарии КБР совместно с администрацией Черекского района поручена ликвидация очага африканской чумы свиней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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