На Ставрополье появятся поезда "Ласточки"

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-08T13:59:47+03:00

Первый пробный состав уже запущен на КМВ

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует внедрить на Кавказских Минеральных Водах новый современный тип электропоездов под названием «Ласточка». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Уже состоялся пробный рейс Минводы – Кисловодск. После тестирования в планах РЖД – заменить старые электрички на современные «Ласточки». Они развивают скорость примерно до 140 км/ч, и поездка до Кисловодска будет на целых полчаса быстрее чем сейчас, - рассказал глава региона.

Владимир Владимиров искренне уверен, что новшество по достоинству оценят гости и жители Ставропольского края. Все новые поезда оборудованы удобными креслами и широкими панорамными окнами, в вагонах устроена хорошая звукоизоляция и стоят большие телеэкраны.

ИСТОЧНИК KP.RU