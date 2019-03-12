Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-12T18:23:03+03:00

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Похищенный канализационный люк чуть не стал причиной трагедии в Ингушетии. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, малышка бежала по улице и не заметила зияющий провал. Чудом ей удалось выжить.

Свидетели падения ребенка тут же вызвали спасателей, которые достали девочку из колодца и на носилках переместили в карету "Скорой помощи". Врачи диагностировали у малышки многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.

По словам пользователей социальных сетей, в Ингушетии с улиц довольно часто пропадают крышки канализационных люков. Виной всему охотники за металлом, которые сдают их за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU