Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии
Похищенный канализационный люк чуть не стал причиной трагедии в Ингушетии. Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, малышка бежала по улице и не заметила зияющий провал. Чудом ей удалось выжить.
Свидетели падения ребенка тут же вызвали спасателей, которые достали девочку из колодца и на носилках переместили в карету "Скорой помощи". Врачи диагностировали у малышки многочисленные травмы. Сейчас она находится в больнице.
По словам пользователей социальных сетей, в Ингушетии с улиц довольно часто пропадают крышки канализационных люков. Виной всему охотники за металлом, которые сдают их за деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»