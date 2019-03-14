2019-03-14T18:43:49+03:00
Происшествия

Дело бывшего главного архитектора Махачкалы ушло в суд

Михаил ЮЖНЫЙ
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Бывший главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в 2014-2017 годы бывший главный архитектор Махачкалы выдал шести застройщикам документацию на строительство многоэтажных домов на земельных участках в зоне индивидуальной жилой застройки. Кроме того, он незаконно утвердил и выдал организации градостроительный план, указав ложные сведения о площади участка, а также согласовал проект строящегося 12-этажного дома.

Суд признал объект самовольной постройкой, обязав администрацию снести ее за свой счет. В результате администрация понесла ущерб на сумму более пяти миллионов рублей. Кроме того, причинен ущерб собственнику соседнего участка, который был незаконно захвачен при строительстве дома. Против Магомедрасула Гитинова было возбуждено уголовное дело, он потерял свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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