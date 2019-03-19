Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-19T16:37:37+03:00

На стороне террористов в Сирии воюет около 1,3 тысячи дагестанских исламистов Фото: REUTERS

По сведениям силовиков, радикально настроенная молодёжь до сих пор уезжает «в отпуска», чтобы присоединиться к ИГ*

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Управление Росгвардии по Республике Дагестан подвело статистику по количеству местных жителей, участвующих в боевых действиях в Сирии. По данным ведомства, на стороне террористов ИГ* воюют порядка 1,3 тысяч дагестанцев.

— Эта цифра приблизительная, потому что постоянно идут бои. Часть этих людей уже погибла, но на их место становятся новые. Молодые люди продолжают уезжать в отпуск под видом туристов и присоединяются к радикалистам, — рассказал журналистам начальник управления Росгвардии Магомед Баачилов.

Не только мужчины готовы поддерживать международный терроризм. По информации ведомства, в Сирию уезжают и дагестанские женщины.

— Привычно, что вместе с боевиками, порой, республику покидают и их жёны. Но в последнее время ситуация изменилась. В Сирийскую Арабскую Республику часто стали уезжать совсем молодые незамужние девушки в возрасте от 18 до 25 лет, — отчитался Магомед Баачилов.

Основной площадкой для вербовки новичков остаётся интернет и социальные сети. Эмиссары ИГ* массово обманывают людей, обещая золотые горы и духовные привилегии.

— Особенно часто обманывают девушек. Заманивают красивыми, сильными, «правоверными» парнями и несметными богатствами. А когда они приезжают на место, делают их фактически наложницами против их воли, — резюмировал глава дагестанского управления Росгвардии.

*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU