2019-03-20T18:58:34+03:00
Происшествия

В Ессентуках на улице избили и ограбили прохожего

Мужчина спросил о расположении банкомата, а в ответ получил удар в лицо
Евгения СОКОРЕВА
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В Ессентуках случайного прохожего избили и обокрали. Вечером пострадавший подошел на улице к двум незнакомым парням спросить о расположении ближайшего банкомата. В ответ получил удар в лицо и остался без денег и телефона.

Как рассказали в пресс-службе МВД Ставропольского края, мужчину, который наносил удары, нашли. Им оказался местный житель. На него завели дело по статье "грабеж" и поместили под подписку о невыезде.

Напомним, в Минводах бывший металлург из Сибири, продавец одного из маленьких магазинчиков Елена Моисеева отбилась от грабителей шваброй. И это при том, что нападавшие были вооружены. Происходящее тогда записала камера видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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