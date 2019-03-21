Ставрополье оказалось в числе самых трудолюбивых регионов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-21T16:57:07+03:00

Мужчины, в среднем, работают на 3 часа дольше, чем представительницы слабого пола Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители региона работают на час больше, чем средний россяинин

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Ставрополье вошло в список самых трудолюбивых регионов страны. Длительность рабочей недели в крае на час превышает общероссийскую.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики России, по результатам анализа жители Ставропольского края стали одними из самых трудолюбивых в стране. При средней длительности рабочей недели в России в 37,1 часа, жители региона трудятся 38,1 часа.

При этом в Росстате сообщили, что в среднем по стране женщина трудится 35,3 часа, а мужчина — 38,3. На Ставрополье этот показатель пропорционально выше для двух полов — 36,5 и 39,5 часа соответственно.

Напомним, что абсолютным лидером по трудолюбию стал Севастополь, где люди трудятся по 39 часов в неделю. Второе и третье место делят Республика Калмыкия и Воронежская область — 38.8 часа. А самыми ленивыми стали жители Республики Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республики Коми (34,1).

ИСТОЧНИК KP.RU