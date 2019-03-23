На Ставрополье браконьер отстреливал краснокнижных лесных кошек
На Ставрополье пожилого браконьера уличили в отстреле редчайшего вида кавказской лесной кошки, занесённой в Красную книгу России. Против пенсионера возбудили уголовное дело.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, в Курском районе полицейские остановили машину браконьера. В багажнике 62-летний мужчина вёз тушки редчайших кавказских лесных кошек.
— Во время беседы в отделе полиции пенсионер сознался в преступлении и сообщил стражам порядка, что не знал о том, что животное занесено в Красную книгу России, — сообщил собеседник «КП».
Незнание не освободило браконьера от ответственности. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена». За убийство редких животных пенсионер заплатит до 500 тысяч штрафа или попадёт в колонию на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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