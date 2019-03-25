Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии
Правоохранительные органы Ингушетии начали доследственную проверку по фактам размещения в соцсетях сообщений с призывами к массовым беспорядкам в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
- Во время мониторинга сети интернет полиция зарегистрировала ряд фактов призывов жителей региона к массовым беспорядкам и противоправным действиям, - уточнили правоохранители. - В настоящее время правоохранителями проводится доследственная проверка.
Идет поиск подстрекателей массовых беспорядков. Материалы проведенной проверки будут направлены в следственные органы для принятия соответствующих мер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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