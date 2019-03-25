2019-03-25T09:08:56+03:00
Общество

Полиция начала проверку в связи с призывами к беспорядкам в Ингушетии

Михаил ЮЖНЫЙ
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Правоохранительные органы Ингушетии начали доследственную проверку по фактам размещения в соцсетях сообщений с призывами к массовым беспорядкам в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- Во время мониторинга сети интернет полиция зарегистрировала ряд фактов призывов жителей региона к массовым беспорядкам и противоправным действиям, - уточнили правоохранители. - В настоящее время правоохранителями проводится доследственная проверка.

Идет поиск подстрекателей массовых беспорядков. Материалы проведенной проверки будут направлены в следственные органы для принятия соответствующих мер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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