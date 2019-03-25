На Ставрополье произошло землетрясение
В Георгиевском городском округе Ставрополья произошло вечером 24 марта произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по краю.
— Эпицентр землетрясения находился в 38 километрах под землёй, в районе посёлка Новоульяновского. Сейсмическая активность была зафиксирована около 23:38 по мск. Никаких серьёзных последствий, равно как и пострадавших, нет, — сообщили в экстренном ведомстве.
О толчках сообщали и пользователи социальных сетей. Сейсмическую активность заметили жители Зеленокумска, Горячеводска и станицы Ессентукской.
ИСТОЧНИК KP.RU
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