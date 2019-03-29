В Дагестане против сотрудников пенсионного фонда завели дело за фиктивные пенсии

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-29T08:57:57+03:00

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В Дагестане следователи возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Пенсионного фонда РФ по республике, которые незаконно оформляли страховые пенсии и вносили недостоверную информацию в пенсионные дела. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

- Возбуждено уголовное дело в отношении чиновников ПФР, которые создали организованную группу, находившую граждан, желающих незаконно оформить страховую пенсию. Мошенники формировали фиктивные пенсионные дела с внесением недостоверных данных о трудовом стаже, делая поддельные подписи и печати различных организаций, - уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что в рамках данного дела идут обыски в архивах фонда, по месту жительства и в кабинетах фигурантов. Следствие ведется по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере ").

ИСТОЧНИК KP.RU