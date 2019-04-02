2019-04-02T18:23:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье преступники ограбили продуктовый и поплатились

Мужчин по горячим следам задержала полиция
Андрей ЗОБОВ
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Полицейские по горячим следам задержали двоих грабителей, попавших на распространившуюся в социальных сетях запись камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, в ночь на 2 апреля двое неизвестных в масках ворвались в торговый зал магазина.

Дерзкое ограбление. Георгиевск.

— Преступники начали угрожать ножом одной из продавщиц, а в отношении второго продавца-применить насилие. Злоумышленникам удалось открыто похитить из кассы денежные средства, а также спиртное и сигареты. Общий ущерб, причиненный потерпевшей стороне, составил более десяти тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать по горячим следам. Когда их доставили в отдел полиции, злоумышленники признались в содеянном. Им избрали меру пресечения в виде заключения под страду.

— Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — резюмировали в пресс-службе ГУ МВД Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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