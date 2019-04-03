Дагестанец избил полицейского на вокзале
На железнодорожном вокзале в Дербенте житель Дагестана избил полицейского, попытавшегося составить на него протокол об административном нарушении. В итоге сам страж порядка смог обуздать нарушителя и привел его в участок.
Инцидент произошёл 8 марта на перроне станции «Дербент». 44-летний мужчина грубо нарушал общественный порядок и полицейский попросил его пройти в здание вокзала. В служебном кабинете он начал составлять протокол об административном нарушении.
Подозреваемый запротестовал. Матом. Полицейский продолжил писать. Тогда мужчина напал на него с кулаками, несколько раз сильно ударив в грудь. Поднявшись, страж порядка скрутил мужчину и доставил в участок.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР России, против 44-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Расследование уголовного дела продолжается. Если вину агрессора докажут, ему грозит до 5 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»