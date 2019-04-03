2019-04-03T13:01:41+03:00
Происшествия

Дагестанец избил полицейского на вокзале

Правоохранитель уличил мужчину в нарушении порядка и поплатился
Андрей ЗОБОВ
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Полицейский писал протокол, когда подозреваемый набросился на него с кулакамиПолицейский писал протокол, когда подозреваемый набросился на него с кулакамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На железнодорожном вокзале в Дербенте житель Дагестана избил полицейского, попытавшегося составить на него протокол об административном нарушении. В итоге сам страж порядка смог обуздать нарушителя и привел его в участок.

Инцидент произошёл 8 марта на перроне станции «Дербент». 44-летний мужчина грубо нарушал общественный порядок и полицейский попросил его пройти в здание вокзала. В служебном кабинете он начал составлять протокол об административном нарушении.

Подозреваемый запротестовал. Матом. Полицейский продолжил писать. Тогда мужчина напал на него с кулаками, несколько раз сильно ударив в грудь. Поднявшись, страж порядка скрутил мужчину и доставил в участок.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР России, против 44-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Расследование уголовного дела продолжается. Если вину агрессора докажут, ему грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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