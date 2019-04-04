2019-04-04T08:40:40+03:00
Общество

Ставропольские полицейские и приставы устроили облаву на должников

Михаил ЮЖНЫЙ
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За последние четыре дня ставропольцы оплатили долги по штрафам на 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Акция «Должник» проходила на Ставрополье с 27 по 30 марта этого года. Рейд в регионе совместно проводили автоинспекторы и судебные приставы.

В поле зрения проверяющих силовиков попали примерно около 640 водителей. На них составлено 834 административных материала за неоплаченные вовремя штрафы. Арест на имущество стражам порядка пришлось наложить в 256 случаях.

Также арестовано свыше 100 различных машин, 34 автомобиля уйдут с аукциона. Еще 865 граждан из-за долгов не смогут выехать за границу.

Ловили стражи порядка многих нарушителей не только на дорогах, но и навестили их на дому. Таких нарушителей правил в Ставропольскому крае оказалось примерно около полутора тысяч. Гости из правоохранительных органов застали хозяев врасплох. 800 человек немедленно заплатили накопившиеся долги на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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