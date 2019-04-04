В Чечне чемпионат по борьбе закончился массовой дракой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-04T12:06:01+03:00

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В Чеченской Республике чемпионат по вольной борьбе завершился массовой потасовкой. Спортсмены решили помочь проигрывающему товарищу, и ринулись в бой.

Видеозапись потасовки быстро распространилась в региональном сегменте социальных сетей. На кадрах видно, что соревнования проводились в спортзале одной из школ города Курчалой. Молодые ребята ведут поединок 1 на 1, как вдруг толпа спортсменов бросается на помощь, буквально сметая борцов.

Сообщается, что в турнире участвовали молодые ребята 2002–2004 годов рождения. На соревнования было заявлено порядка 80 бойцов, и почти все приняли участие в потасовке.

Пользователи социальных сетей осудили поведение ребят, подчеркнув, что эмоции на соревнованиях необходимо держать в узде. Многие выразили надежду, что участники потасовки отделались лишь небольшими шишками.

Массовая драка чеченских борцов во время чемпионата в Курчалое.

ИСТОЧНИК KP.RU