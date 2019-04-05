2019-04-05T15:01:13+03:00
Происшествия

Грабители в масках напали на перевозчиков денег одного из отделений связи Ставрополья

Полицейские выясняют подробности случившегося
Евгения СОКОРЕВА
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В Предгорном районе Ставропольского края на сотрудников отделения связи напали трое грабителей. В поселке Вин-Сады неизвестные в масках совершили нападение на автомобиль отделения связи, перевозивший денежные средства. Как сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МВД, сумма ущерба устанавливается.

- На месте происшествия в настоящее время работает возглавляемая генерал-майором полиции Михаилом Коробкиным следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников управления уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра совместно с сотрудниками МВД, - сказали в ведомстве. - Выясняются все обстоятельства нападения, опрашиваются возможные свидетели, а также принимаютс

ИСТОЧНИК KP.RU

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