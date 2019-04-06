На Ставрополье поймали 60 нелегальных мигрантов
В Ставропольском крае правоохранители во время особых рейдов поймали 61 нелегального мигранта. Об этой информации сообщили в региональном УМВД.
Оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант" проводилось в регионе в два раздельных этапа. Всего за это время силовики зафиксировали около шести сотен административных правонарушений в области нелегальной миграции.
Также силовикам удалось поймать более 60 человек, которые долгое время совершенно незаконно находились в России. В результате 36 человек выдворили из страны. Еще 26 иностранцев-нелегалов полицейские оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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