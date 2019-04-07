В Дагестане суд запретил работу 15 автозаправок

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-07T12:53:20+03:00

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В Буйнакском районе Дагестана 15 автозаправок закрыты после прокуроских проверок. Специалисты надзорного ведомства нашли множество нарушений законодательства.

— В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о лицензировании, противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере охраны окружающей среды, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе надзорного ведомства.

Документы, составленные по фактам нарушений, были переданы в суд, удовлетворивший все иски. Кроме того, против собственников АЗС возбуждены 54 административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU