В Дагестане суд запретил работу 15 автозаправок
В Буйнакском районе Дагестана 15 автозаправок закрыты после прокуроских проверок. Специалисты надзорного ведомства нашли множество нарушений законодательства.
— В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о лицензировании, противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере охраны окружающей среды, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе надзорного ведомства.
Документы, составленные по фактам нарушений, были переданы в суд, удовлетворивший все иски. Кроме того, против собственников АЗС возбуждены 54 административных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»