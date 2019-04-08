2019-04-08T09:16:05+03:00
Происшествия

В Ингушетии задержан наркоторговец, находившийся в федеральном розыске

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники правоохранительных органов Сунженского района Ингушетии задержали 58-летнего жителя местного населенного пункта Алхасты. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

- Мужчину объявили в федеральный розыск, после того как на него пали подозрения в хранении и распространении наркотических средств в соответствии со статьей 228 УК России, - уточнили в ведомстве. - В настоящее время он передан инициатору розыска.

Сейчас у задержанного идет поиск наркотиков. Выясняется его причастность к распространению запрещенных веществ на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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