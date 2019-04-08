2019-04-08T13:24:08+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае горит нефтяное хранилище

Спасатели сообщают, что погибших нет
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа Ставропольского края горит "нефтяной амбар". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по СК, принадлежит хранилище "Ставропольнефтегазу" и расположилось оно в 50 км на север от Нефтекумска в степи, где до ближайшей постройки около 10 км.

- "Нефтяной амбар" размером 60*60 , для открытого хранения нефти общей площадью 3600 квадратных метров, резервуар по периметру оборудован земляной насыпью. Сооружение не эксплуатируемое, - сказали в ведомстве. - Площадь частичного возгорания продуктов нефтепереработки 300 квадратных метров. Угроза распространения пожара отсутствует. В 12.30 часов ликвидировали открытое горение.

Предварительно сообщают, что погибших и пострадавших в ЧП нет. На месте работают 18 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе спасатели пришли на помощь застрявшему между гаражами псу
Контрафактные сигареты на 4 млн рублей изъяли у торговцев на Ставрополье
В Дагестане мальчик играл на детской площадке и попал в реанимацию
На Ставрополье 80-летний пенсионер надругался над школьницей
Стало известно, когда и в каких домах Ставрополья заменят лифты
В Ингушетии задержан наркоторговец, находившийся в федеральном розыске
Во Владикавказе построят 200-метровую башню
Степной пожар под Ставрополем повредил газопровод
На Ставрополье попала на видео драка разъярённых маршрутчиков
На Ставрополье полиция поймала подростков, помочившихся на «Родину-Мать»
В Дагестане суд запретил работу 15 автозаправок
Спасателям пришлось разбить стену, чтобы освободить махачкалинца из каменного плена
В Ставрополе на субботник вышло больше 100 тысяч человек
МВД Дагестана опровергло смерть полицейского от передозировки наркотиков
Рамзан Кадыров объяснил, как на "Ахмат-Арене" появился флаг Косово
Чеченские полицейские вернулись из Сирии
Ставропольская полиция поймала мошенника, обманувшего пенсионера
На Ставрополье наказали 400 водителей
На Ставрополье поймали 60 нелегальных мигрантов
В Беслане белка спрятала под капотом авто мешок орехов
В Дагестане чиновница устроила «брак» ветерану Великой Отечественной, чтоб отобрать его деньги
Флаг непризнанного Россией Косово вывесили в Чечне на "Ахмат-Арене"