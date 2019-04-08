В Ставропольском крае горит нефтяное хранилище

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-08T13:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Зимняя Ставка Нефтекумского городского округа Ставропольского края горит "нефтяной амбар". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по СК, принадлежит хранилище "Ставропольнефтегазу" и расположилось оно в 50 км на север от Нефтекумска в степи, где до ближайшей постройки около 10 км.

- "Нефтяной амбар" размером 60*60 , для открытого хранения нефти общей площадью 3600 квадратных метров, резервуар по периметру оборудован земляной насыпью. Сооружение не эксплуатируемое, - сказали в ведомстве. - Площадь частичного возгорания продуктов нефтепереработки 300 квадратных метров. Угроза распространения пожара отсутствует. В 12.30 часов ликвидировали открытое горение.

Предварительно сообщают, что погибших и пострадавших в ЧП нет. На месте работают 18 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU