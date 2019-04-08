В КБР при строительстве университета украли 53 млн рублей
В Кабардино-Балкарии раскрыто хищение 53 млн рублей при строительстве пристройки к основному учебному корпусу республиканского университета в Нальчике.
В крупном мошенничестве подозревают руководителя производственно-технического отдела Кабардино-Балкарского государственного университета и главу компании-застройщика.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе прокуратуры региона, они вступили в сговор и похитили более 53,2 млн рублей. При этом была серьезно завышена сметная стоимость работ на 42,2 млн рублей, а объем и стоимость выполненных работ по бумагам стал больше на 10,9 млн рублей.
Подозреваемых в совершении преступления обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупом размере».
ИСТОЧНИК KP.RU
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