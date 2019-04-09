2019-04-09T15:11:47+03:00
Происшествия

В Чечне семья из четырёх человек погибла в аварии с «КамАЗом»

Водитель «Приоры» поплатился жизнью за рискованный обгон
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: Социальные сети
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В Шелковском районе Чечни семья из четверых человек погибла в аварии с «КамАЗом». Водитель пошёл на рискованный обгон и поплатился жизнью.

Трагедия произошла 8 апреля около 14:00 на 53 километре автодороги «ИщерскаяКизляр». Водитель «Приоры» пошёл на рискованный обгон, выехал на встречную полосу. Здесь отечественную легковушку буквально размазал встречный «КамАЗ».

— В лобовом столкновении погиб водитель и трое пассажиров «Приоры». Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. Их помощь не понадобилась и водителю большегруза — он остался невредим, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по Чеченской Республике.

Обстоятельства аварии и степень вины участников ДТП установит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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