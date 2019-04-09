2019-04-09T19:35:01+03:00
Общество

Когда в Ставрополе отключат отопление

В региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства обсудили окончание отопительного сезона
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье завершается отопительный сезонНа Ставрополье завершается отопительный сезонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Когда в Ставрополе отключат отопление? Вопрос волнует не только жителей, но и чиновников. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья состоялось заседание по вопросам завершения отопительного сезона.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства, такое решение будут принимать муниципальные власти на местах. При этом представителям муниципалитетов дали рекомендацию прекращать подачу тепла после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура на улице будет держаться на отметках выше 8 градусов тепла.

Представители муниципалитетов обязаны извещать местных жителей об окончании отопительного сезона и отключении отопления. Информация об этом будет размещена на местных порталах.

В министерстве обсудили и вопрос досрочного отключения отопления. В случае, если жителям дома слишком жарко, люди могут попросить отключить отопление в особом порядке. Для этого нужно обращаться в ТСЖ или управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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