2019-04-10T08:08:50+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель насмерть сбил пешехода

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе молодой водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя.

По предварительным данным, 9 апреля около 20 часов 30 минут на перекрестке улиц 45 Параллель и Доваторцев водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм 21-летний пешеход скончался еще до приезда бригады медиков.

За рулём иномарки находился 19-летний молодой человек, стаж вождения у которого всего один год. Cейчас на месте происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства и степень ответственности участников будут устанавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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