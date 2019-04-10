В Георгиевске из-за оползня эвакуировали 16 человек

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-10T10:36:10+03:00

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В городе Георгиевске Ставропольского края из квартала, где произошел оползень, срочно эвакуировали жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Несколько домов вокруг зоны оползня, который образовался в Георгиевске на улице Литкенса, срочно эвакуировали власти. В ближайшую гостиницу и в дома к близким родственникам временно переехали 16 человек, детей и подростков среди них нет. Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС и представители экстренных служб. В городе Георгиевске был срочно введен режим повышенной готовности.

- Оценку потенциальных рисков в зоне ЧП дадут эксперты проектной организации «Кавказтисизпроект», - уточнили в пресс-службе губернатора Cтавропольского края, отметив, что ситуация остается полностью под контролем властей региона.

Напомним, что оползень внезапно произошел в одном из частных дворов Георгиевска 9 апреля. В образовавшуюся глубокую яму упал сарай сельчанина. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU