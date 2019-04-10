2019-04-10T10:36:10+03:00
Происшествия

В Георгиевске из-за оползня эвакуировали 16 человек

В городе введен режим повышенной готовности
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Георгиевске Ставропольского края из квартала, где произошел оползень, срочно эвакуировали жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Несколько домов вокруг зоны оползня, который образовался в Георгиевске на улице Литкенса, срочно эвакуировали власти. В ближайшую гостиницу и в дома к близким родственникам временно переехали 16 человек, детей и подростков среди них нет. Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС и представители экстренных служб. В городе Георгиевске был срочно введен режим повышенной готовности.

- Оценку потенциальных рисков в зоне ЧП дадут эксперты проектной организации «Кавказтисизпроект», - уточнили в пресс-службе губернатора Cтавропольского края, отметив, что ситуация остается полностью под контролем властей региона.

Напомним, что оползень внезапно произошел в одном из частных дворов Георгиевска 9 апреля. В образовавшуюся глубокую яму упал сарай сельчанина. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иномарка влетела в остановку во Владикавказе
В администрации Дербентского района начались обыски
Ставропольские полицейские арестовали серийного магазинного вора
В Ставрополе водитель насмерть сбил пешехода
Когда в Ставрополе отключат отопление
Двое мужчин расстреляли маршрутку после скандала на дороге в Ставрополе
На Ставрополье змея заползла в музыкальную школу
В Чечне семья из четырёх человек погибла в аварии с «КамАЗом»
В КЧР задержаны двое убийц пожилой женщины
Ставропольца осудят за издевательство над собственными детьми
На Ставрополье женская дружба закончилась краденным телефоном
В Ставрополе водитель сбил 9-летнего школьника во дворе многоэтажки
Ставропольского пенсионера будут судить за убийство зятя
На Ставрополье уставший водитель грузовика устроил аварию с погибшим
Ставропольцев просят не боятся сирен
В Северной Осетии потушили пожар площадью 50 тысяч квадратных метров
Пожилого жителя Ставрополя нашли мертвым в своей квартире
В КБР при строительстве университета украли 53 млн рублей
В Ставрополе спасатели пришли на помощь застрявшему между гаражами псу
В Ставропольском крае горит нефтяное хранилище
Контрафактные сигареты на 4 млн рублей изъяли у торговцев на Ставрополье