Иномарка влетела в остановку во Владикавказе
Один человек погиб, двое пострадали
Фото с места ЧПФото: СОЦСЕТИ
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Во Владикавказе 9 апреля в одну из автобусных остановок на высокой скорости влетела иномарка "Mitsubishi Lancer". Машину отбросило от удара с другим автомобилем на проезжей части. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Северной Осетии, в происшествии есть погибший и пострадавшие.
- В результате погибла 83-летняя женщина. Ее 19-летний внук и еще один житель Владикавказа были доставлены в больницу, - сказали полицейские.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU