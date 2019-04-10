Иномарка влетела в остановку во Владикавказе

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-10T11:07:31+03:00

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Во Владикавказе 9 апреля в одну из автобусных остановок на высокой скорости влетела иномарка "Mitsubishi Lancer". Машину отбросило от удара с другим автомобилем на проезжей части. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Северной Осетии, в происшествии есть погибший и пострадавшие.

- В результате погибла 83-летняя женщина. Ее 19-летний внук и еще один житель Владикавказа были доставлены в больницу, - сказали полицейские.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU