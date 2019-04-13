2019-04-13T11:23:38+03:00
Происшествия

На бывшего мэра Избербаша завели дело

Он подозревается в превышении полномочий
Виталий КЛИМОВ
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Следствие подозревает Абдулмеджида Сулейманова в том, что он в 2017 году передал из муниципальной собственности в частную квартиру.

- Сулейманов превысил свои полномочия, переписав квартиру из муниципального жилого фонда на жительницу Избербаша, которая не стояла в очереди на получение жилья и в улучшении жилищных условий не нуждалась, - сообщает Следственное управление СКР по Дагестану. - ПОзже женщина оформила квартиру в собственность и продала ее за 1,2 млн рублей.

Следствие полагает, что бюджету города был причинен существенный ущерб. По делу проходят обыски. Сам Сулейманов задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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