2019-04-13T23:38:24+03:00
Спорт

"Локомотив" обыграл "Ахмат"

Грозненцы потерпели поражение на домашнем стадионе
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Ахмат" остался на 10 месте в чемпионате России по футболу, уступив в домашнем поединке московскому "Локомотиву", который благодаря этой победе поднялся на вторую строчку чемпионата Премьер-лиги.

Счет на 45-й минуте матча открыл нападающий "Локо" Федор Смолов, замкнувший прострел с правого фланга. "Ахмат" отыгрался в самом начале второго тайма. Бразилец Раванелли слета пробил по удачно отскочившему к нему в штрафной мячу. Но "Локомотив" продолжил создавать давление на ворота хозяев. Прессинг завершился назначением штрафного удара, который феерическим ударом в самую девятку примерно с 30 метров реализовал защитник Алексей Миранчук. Третий мяч в ворота хозяев отправил Фарфан, забивший его вопреки фолу защитника.

Набрав 42 очка в 23 матчах, подопечные Юрия Семина продолжают борьбу за чемпионство с "Зенитом". "Ахмат" тоже не утратил шансов на попадание в еврокубки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боец Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск
Глава Дагестана обнародовал свои доходы
На бывшего мэра Избербаша завели дело
В Дагестане в ДТП погибли три человека
На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч
Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"
В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии
В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги
Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату
Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку
Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку