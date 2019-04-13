"Локомотив" обыграл "Ахмат"

13 Апр 22:10 2019-04-13T23:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

"Ахмат" остался на 10 месте в чемпионате России по футболу, уступив в домашнем поединке московскому "Локомотиву", который благодаря этой победе поднялся на вторую строчку чемпионата Премьер-лиги.

Счет на 45-й минуте матча открыл нападающий "Локо" Федор Смолов, замкнувший прострел с правого фланга. "Ахмат" отыгрался в самом начале второго тайма. Бразилец Раванелли слета пробил по удачно отскочившему к нему в штрафной мячу. Но "Локомотив" продолжил создавать давление на ворота хозяев. Прессинг завершился назначением штрафного удара, который феерическим ударом в самую девятку примерно с 30 метров реализовал защитник Алексей Миранчук. Третий мяч в ворота хозяев отправил Фарфан, забивший его вопреки фолу защитника.

Набрав 42 очка в 23 матчах, подопечные Юрия Семина продолжают борьбу за чемпионство с "Зенитом". "Ахмат" тоже не утратил шансов на попадание в еврокубки.

ИСТОЧНИК KP.RU