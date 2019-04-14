2019-04-14T17:50:02+03:00
Общество

На Ставрополье Радоницу объявили выходным

Край будет отдыхать 7 мая
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае 7 мая объявлен выходным днем. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров в соцсетях, православный праздник останется нерабочим днем.

- На этой неделе я часто слышу вопрос – будет ли в этом году православный праздник Радоница выходным днём. Она выпадает на 7 мая, вторник. Отвечаю – да, будет. И не только в этом году. Краевой закон, принятый ещё в 2016 году, устанавливает выходной день в Радоницу на Ставрополье до 2049 года включительно. Считаю это правильным. В день поминовения должна быть возможность отдать дань памяти тем, кто ушёл, - написал глава Ставрополья.

Напомним, что Раадоница у православных - это день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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