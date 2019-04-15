Ставрополье переходит на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-15T09:13:12+03:00

Также на "цифру" переключатся еще две республики СКФО

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В соответствии с программой, опубликованной ещё в конце прошлого года, 15 апреля на цифровое телевизионное вещание переходят два десятка регионов РФ

Среди них и субъекты СКФО: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. Ранее на "цифру" в конце прошлого года перешла Чеченская Республика. Окончательный перевод всех регионов в более четкое цифровое вещание запланирован приблизительно на начало лета этого года

В список бесплатных каналов, которые россияне смогут увидеть в цифровом формате, включены Первый канал, "Карусель", "Культура", "Россия 1", новостной "Россия 24", НТВ, спортивный "Матч ТВ", Пятый канал, "ТВ Центр" и ОТР. Их переход на "цифру" обойдется российскому бюджету в огромную сумму - 7,1 миллиарда рублей.

Жителям всех без исключения российских регионов будет подробно рассказано, как настроить цифровое телевидение для просмотра. С жителями Москвы указанная работа уже заблаговременно проведена.

ИСТОЧНИК KP.RU