На Ставрополье внезапный град повредил тысячи гектаров полей
На Ставрополье град нанес немалый ущерб сельскому хозяйству.
Так, в Георгиевском округе град повредил примерно около 200 гектаров плодовых садов и 1,8 тысячи гектаров озимых посевов пшеницы. В Кировском округе от внезапного выпадения града пострадали примерно полторы тысячи гектаров, из которых 800 гектаров — озимые посевы, и 700 гектаров составил горох.
В Предгорном районе Ставропольского края под разгул стихии попали 170 гектаров плодовых садов и 630 гектаров озимых посевов.
Кроме того, град местные фермеры отметили в Будённовском, Кочубеевском, Шпаковском районах, Петровском городском округе Ставропольского края. Но там непогода, к счастью, не принесла существенного урона полям.
Специалисты из ставропольского центра по гидрометеорологии пояснили, что приходу крупных градовых облаков в небо над краем помогла резко установившаяся тёплая весенняя погода. Точный размер ущерба от стихии еще подсчитывается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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