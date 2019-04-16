На Ставрополье внезапный град повредил тысячи гектаров полей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-16T09:00:09+03:00

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На Ставрополье град нанес немалый ущерб сельскому хозяйству.

Так, в Георгиевском округе град повредил примерно около 200 гектаров плодовых садов и 1,8 тысячи гектаров озимых посевов пшеницы. В Кировском округе от внезапного выпадения града пострадали примерно полторы тысячи гектаров, из которых 800 гектаров — озимые посевы, и 700 гектаров составил горох.

В Предгорном районе Ставропольского края под разгул стихии попали 170 гектаров плодовых садов и 630 гектаров озимых посевов.

Кроме того, град местные фермеры отметили в Будённовском, Кочубеевском, Шпаковском районах, Петровском городском округе Ставропольского края. Но там непогода, к счастью, не принесла существенного урона полям.

Специалисты из ставропольского центра по гидрометеорологии пояснили, что приходу крупных градовых облаков в небо над краем помогла резко установившаяся тёплая весенняя погода. Точный размер ущерба от стихии еще подсчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU