2019-04-16T11:47:41+03:00
Происшествия

Ставрополец закурил на борту самолёта

На нарушении мужчину поймали бортпроводники
Андрей ЗОБОВ
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У трапа курильщика ждала транспортная полицияУ трапа курильщика ждала транспортная полицияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель Ставропольского края решил покурить на борту рейса «Москва — Минеральные Воды». Устроившего туалетный перекур нарушителя поймали.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе транспортного управления МВД России в Северо-Кавказском федеральном округе, о нарушении узнали бортпроводники. Сообщив обо всём капитану воздушного судна. Информацию передали полиции и у трапа курильщика ждали стражи порядка.

На ставропольца составили протокол за нарушение запрета на табакокурение на отдельных территориях, помещениях и объектах. Его оштрафуют на 1 500 рублей. Кроме того, курильщик, не сумевший перетерпеть 2,5 часа полёта, попадёт в «чёрный список» авиакомпании-перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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