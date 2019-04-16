Ставрополец закурил на борту самолёта
Житель Ставропольского края решил покурить на борту рейса «Москва — Минеральные Воды». Устроившего туалетный перекур нарушителя поймали.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе транспортного управления МВД России в Северо-Кавказском федеральном округе, о нарушении узнали бортпроводники. Сообщив обо всём капитану воздушного судна. Информацию передали полиции и у трапа курильщика ждали стражи порядка.
На ставропольца составили протокол за нарушение запрета на табакокурение на отдельных территориях, помещениях и объектах. Его оштрафуют на 1 500 рублей. Кроме того, курильщик, не сумевший перетерпеть 2,5 часа полёта, попадёт в «чёрный список» авиакомпании-перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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