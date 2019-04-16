В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-16T12:09:22+03:00

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Дагестанский школьник из села Аргвани помогал родителям строить новый дом, и попал в реанимацию. Мальчишка упал всего лишь со второго этажа, но так неудачно, что получил множественные переломы и тяжелейшую черепно-мозговую травму.

— Родители и очевидцы рассказали нам, что всё произошло во время строительных работ. Падение было максимально неудачным, он повредил шею и получил травму головы, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан.

Сначала пострадавшего привезли в больницу Гумбертовского района. Но оценив тяжесть повреждений, врачи решили перевезти пострадавшего в детскую республиканскую больницу Махачкалы.

— Состояние ребёнка крайне тяжёлое, он находится в коме третьей степени. С помощью медицинского вертолёта его удалось транспортировать в главную детскую больницу региона, теперь за его жизнь борются лучшие врачи, — уточнила собеседница «КП».

Никаких гарантий и прогнозов медики не дают. Жизнь пациента на волоске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/703480" frameborder="0"></iframe> Ребёнка транспортировали с помощью вертолёта, медики делают всё возможное для спасения его жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU