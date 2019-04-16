В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию
Дагестанский школьник из села Аргвани помогал родителям строить новый дом, и попал в реанимацию. Мальчишка упал всего лишь со второго этажа, но так неудачно, что получил множественные переломы и тяжелейшую черепно-мозговую травму.
— Родители и очевидцы рассказали нам, что всё произошло во время строительных работ. Падение было максимально неудачным, он повредил шею и получил травму головы, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан.
Сначала пострадавшего привезли в больницу Гумбертовского района. Но оценив тяжесть повреждений, врачи решили перевезти пострадавшего в детскую республиканскую больницу Махачкалы.
— Состояние ребёнка крайне тяжёлое, он находится в коме третьей степени. С помощью медицинского вертолёта его удалось транспортировать в главную детскую больницу региона, теперь за его жизнь борются лучшие врачи, — уточнила собеседница «КП».
Никаких гарантий и прогнозов медики не дают. Жизнь пациента на волоске.
Ребёнка транспортировали с помощью вертолёта, медики делают всё возможное для спасения его жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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