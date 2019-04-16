В Чечне празднуют 10 лет отмены режима контртеррористической операции

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-16T18:48:16+03:00

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Сегодня Чеченская Республика празднует 10 лет с исторического момента — отмены режима контртеррористической операции. Ровно десять лет назад правительство констатировало, что напряжение в регионе после Второй чеченской войны окончательно спало. Этот момент глава региона Рамзан Кадыров назвал «официальным признанием окончания войны».

— Для жителей нашей республики официальное признание окончания войны стало настоящим праздником, вселило в их сердца уверенность в завтрашнем дне, надежду на мирное и благополучное развитие Чеченской Республики. И эти надежды были вполне оправданы, поскольку с отменой КТО для Чеченской Республики открылись широкие возможности для дальнейшего возрождения и укрепления своей экономики. Отмена КТО придала новый импульс развитию региона, — говорится в официальном обращении Рамзана Кадырова к народу Чечни.

Кроме того, Кадыров отметил, что именно этот день стал днём возвращения чеченцам их доброго имени. Также глава отметил роль первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, который, по его словам, своей непоколебимой верой вернул мир в Чечню.

Напомним, что режим КТО был введён на территории Чеченской Республики 23 сентября 1999 года. Руководство страны объявило регион рассадником терроризма после похода Шамиля Басаева на Дагестан. Ещё через 10 лет, 16 апреля 2009 года Владимир Путин торжественно отменил режим КТО. А Рамзан Кадыров, в свою очередь, объявил его Днём мира. Ежегодно 16 апреля в Чечне проходят народные празднования, народные гулянья и флешмобы.

ИСТОЧНИК KP.RU