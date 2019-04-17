2019-04-17T10:33:39+03:00
Происшествия

В Пятигорске водитель сбил подростка на переходе

У шофера оказалось множество нарушений
Михаил ЮЖНЫЙ
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В городе Пятигорске Ставропольского края водитель легковушки случайно сбил на переходе школьника. Об этом сообщает управление пропаганды ГИБДД города-курорта.

- Вечером 16 апреля водитель «ВАЗ» на улице Ессентукской сбил 15-летнего мальчика. Он в это время шел по пешеходному переходу. Пострадавшего прибывшие на место медики срочно доставили в ближайшую больницу. По факту аварии проводится проверка, — уточнили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Водителем, сбившим подростка, оказался 19-летний житель Предгорного района. Его за последнее время более пяти раз сотрудники ГИБДД ловили на разных дорожных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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