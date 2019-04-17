2019-04-17T11:50:19+03:00
Происшествия

В Дагестане глава села подарил жене чужую землю

Теперь чиновнику грозит до 10 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Прокуроры уличили главу села в преступлениях по двум статьям УКПрокуроры уличили главу села в преступлениях по двум статьям УКФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Сулейман-Стальском районе Дагестана глава села решил сделать супруге царский подарок, переписал на неё чужой земельный участок и попал под следствие. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным проверки специалистов надзорного ведомства, чиновник подделал документы. Фальшивую выписку из похозяйственной книги со сведениями о правах собственности на земельный участок в 5 тысяч квадратных метров он заверил печатью администрации села Эминхюр, которым руководил. После этого он подал документы на регистрацию права собственности. Таким «волшебным образом» участок стоимостью 307 тысяч рублей перешёл во владение его благоверной.

В преступлении главу села уличили прокуроры. Доказательства его вины передали в Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по статьям «служебный подлог» и «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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