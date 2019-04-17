2019-04-17T15:06:27+03:00
Происшествия

В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену

Мужчина попал под уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Прохладненском районе КБР на днях перед судом предстал местный житель, обвиняемый в попытке убийства своей молодой жены. Преступление произошло прошлым летом, когда 63-летний мужчина повздорил со своей 31-летней супругой.

По данным кабардино-балкарских следователей, причиной послужила внезапная вспышка ревности. Женщина после скандала ушла ночевать домой к родственникам. Обвиняемый муж по телефону пригрозил ей убийством, если жена тотчас не вернется домой. Но расстроенная женщина не пришла.

Утром пенсионер в гневе схватил свое охотничье ружье и отправился прямиком в дом тех самых родственников. Он выстрелил в упор в свою жену и сбежал. Соседи услышали громкий звук выстрела, быстро прибежали на место ЧП и немедленно вызвали дежурную бригаду врачей, которым удалось спасти раненой жизнь.

Полицейские арестовали стрелявшего. Против него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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