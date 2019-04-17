«Танцуй давай!»: жители Дагестана зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-17T19:36:57+03:00

Когда мужчина отказался танцевать лезгинку, того же стали требовать от его супруги. Фото: кадр видео

Несчастный попытался защитить супругу, но скончался у неё на руках [видео]

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Нетрезвые уроженцы Дагестана зарезали посетителя кафе за отказ танцевать лезгинку. Трагедия случилась в севастопольском баре «Бенефис».

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, убитый пришел в заведение с супругой, чтобы отметить день рождения друга семьи. Вечер проходил прекрасно, пока в бар не ввалилась троица сильно выпивших парней из Дагестана.

Для начала новые посетители заставили бармена включить лезгинку. И тут под горячую руку подвернулся Олег, некстати подошедший к барной стойке.

— Танцуй лезгинку! Танцуй давай, да! — Совершенно бесцеремонно обратились к мужчине пьяные посетители. Мужчина попытался отказаться. Тогда уроженцы республики стали требовать исполнить танец от его жены. Такого севастополец не стерпел. Начался скандал, переросший в драку.

Дагестанцы в баре зарезали мужчину, попытавшегося защитить собственную жену.

Через несколько минут жизнь мужчины оборвалась. Один из соперников выхватил нож и нанёс ему несколько ударов в грудь. Несчастный скончался ещё до приезда «Скорой» на руках супруги, которую пытался защитить. Второго участника конфликта успели спасти.

Нападавшие попытались скрыться, но полиция быстро задержала всех троих уроженцев Дагестана. Выяснилось, что они всего 2 месяца назад приехали из родной республики на заработки и нанялись на стройку штукатурщиками.

Известны и имена подозреваемых. Это 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов.

— После таких происшествий и преступлений, совершенных несколькими, отношение меняется ко всему народу. Виной всему алкоголь и нежелание смотреть в будущее, — резюмировали инцидент в пресс-службе МВД Дагестана.

Погибший попытался защитить свою супругу. Фото: ГУ МВД по РД

ИСТОЧНИК KP.RU