Лучший экомаршрут Ставрополья разработают и выберут в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-18T18:29:34+03:00

Осенью 2017 года под Ставрополем открыли экологическую тропу на горе Стрижамент Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Лучший экологический маршрут Ставрополья выберут в 2019 году. Краевое министерство туризма и оздоровительных курортов объявило конкурс, участники которого должны составить программу и план тура, проложенного через заповедные места региона.

Но сначала участники конкурса должны будут сначала сами пройти путём, включающим природные заповедники Ставрополья. Затем им предстоит разработать экскурсионную программу и план, а также приложить к ним фото и видеоматериалы. При этом маршруты должны быть познавательны с точки зрения краеведения, природы или истории.

- Конкурс направлен на популяризацию экологического туризма, туризма выходного дня и природоориентированного отдыха, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении по информполитике краевого правительства. - Участники помогут найти новые направления и привлечь внимание к необходимости бережного относиться к уникальной природе нашего края.

Поучаствовать в конкурсе могут желающие старше 18 лет, а также туристические организации.

ИСТОЧНИК KP.RU