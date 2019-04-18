2019-04-18T18:29:34+03:00
Общество

Лучший экомаршрут Ставрополья разработают и выберут в 2019 году

Минтуризма региона объявило конкурс, участники которого должны составить программу тура по заповедным местам края
Анна ИВЕРШИНЬ
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Осенью 2017 года под Ставрополем открыли экологическую тропу на горе СтрижаментОсенью 2017 года под Ставрополем открыли экологическую тропу на горе СтрижаментФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лучший экологический маршрут Ставрополья выберут в 2019 году. Краевое министерство туризма и оздоровительных курортов объявило конкурс, участники которого должны составить программу и план тура, проложенного через заповедные места региона.

Но сначала участники конкурса должны будут сначала сами пройти путём, включающим природные заповедники Ставрополья. Затем им предстоит разработать экскурсионную программу и план, а также приложить к ним фото и видеоматериалы. При этом маршруты должны быть познавательны с точки зрения краеведения, природы или истории.

- Конкурс направлен на популяризацию экологического туризма, туризма выходного дня и природоориентированного отдыха, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении по информполитике краевого правительства. - Участники помогут найти новые направления и привлечь внимание к необходимости бережного относиться к уникальной природе нашего края.

Поучаствовать в конкурсе могут желающие старше 18 лет, а также туристические организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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