Пытаясь отмстить за супругу ставрополец оклеветал её подругу

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-20T12:59:43+03:00

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В Ипатовском районе Ставрополья полиция возбудила уголовное дело против мстительного 48-летнего мужчины. Пытаясь расквитаться за оскорбление жены, он обвинил её подругу в краже.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью, житель села Лиман пришёл в полицию, рассказав, что с его животноводческой точки украдены золото и деньги. Виновной он посчитал подругу супруги.

Однако на проверку оказалось, что никакого преступления не было, как и золота. «Благородному» мстителю пришлось сознаться, что он просто хотел отмстить женщине за оскорбительные высказывания в адрес его супруги.

— Расследование дела по статье «заведомо ложный донос» завершено. Материалы с обвинительным заключением прокурора переданы в суд, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мститель может отправиться в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU