2019-04-22T11:27:57+03:00
Общество

Ингушетия и Чечня лидируют по приросту населения в России

Республики заняли вторую и третью позиции в рейтинге
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно рейтингу "РИА Новости" в России больше всего приросло населения в Севастополе (+6,4%), Ингушетии (+5,2%) и Чечне (+4,5%). Рост связали с экономическим развитием регионов, высоким уровнем жизни, миграцией, а в случае с республиками Северного Кавказа - еще с традиционно высокой рождаемостью.

Всего население приросло в 25 субъектах, среди которых и Дагестан с естественным приростом в 104 тысячи человек.

А вот убыль показали сразу 60 регионов. Это, например, ЕАО (-3,7%), Магаданская область (-3,5%), Тамбовская область (-3,2%), Курганская область (-3,1%) и другие.

Также специалисты отмечают, что из некоторых субъектов России население активно уезжает. В их число попали Северная Осетия и КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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