В Чечне зафиксировали самые тяжелые ДТП по стране

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-24T15:45:02+03:00

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На Северном Кавказе ззафиксирована крайне высокая тяжесть последствий ДТП. Об этом сообщил замполпреда в СКФО Валерий Попков.

- В 2018 году на дорогах СКФО совершено 7 тысяч 410 ДТП, в которых 1315 человек погибли и более 10 тысяч пострадали. В целом по РФ этот показатель составляет 7,8 человека на 100 пострадавших, по СКФО - 11,2 человека, - сказал Попков на совещании в Пятигорске.

Самая высокая тяжесть последствий ДТП из всех субъектов РФ, по словам чиновника, зарегистрирована в Чечне и составила 22 погибших человека на 100 пострадавших участников ДТП. В Кабардино-Балкарии этот показатель несколько ниже, - 18 человек, в Ингушетии - 14, в Дагестане - 12.

ИСТОЧНИК KP.RU