2019-04-25T11:21:46+03:00
Происшествия

Депутата ставропольской Думы обвинили в хищении 17 миллионов рублей

Следователи возбудили новое дело против Алексея Назаренко
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Алексей Назаренко. Фото: пресс-служба Ставропольской краевой ДумыАлексей Назаренко. Фото: пресс-служба Ставропольской краевой Думы
Изменить размер текста:

Депутата Думы Ставропольского края Алексей Назаренко подозревают в хищении 17 миллионов рублей. Следственный комитет России по региону возбудил против народного избранника уже второе уголовное дело, на этот раз по статье «присвоение».

По данным следователей, фигурант совмещал работу в краевой Думе с должностью гендиректора в компании «Кавказстройинвест». И Назаренко не постеснялся купить за деньги компании себе новый автомобиль, спортивные тренажёры, бытовую электронику и даже предметы интерьера. Сумма хищения составила 3,5 миллиона рублей.

— Кроме того, Назаренко получил в кассе предприятия под авансовый отчет свыше 13 миллионов 500 тысяч рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В начале года против народного избранника уже возбудили уголовное дело по статье «ограничение конкуренции». Оно снова касается его работы в «Кавказстройинвесте». По версии следствия, Назаренко сговорился с фирмой-конкурентом, чтобы в ста процентах случаев выигрывать торги на строительство. Так компании обманули государство, заломив высокую цену за реализацию проекта по возведению трёх физкультурно-оздоровительных объектов в Ставрополе и Новоалександровске. Деньги, естественно, поделили.

Расследование по двум уголовным делам против действующего депутата ставропольской Думы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олимпийский чемпион из Северной Осетии сменит гражданство
В Ставрополе наказали катавшегося по тротуарам водителя
В Кисловодске из реки спасли бездомную собаку
В Пятигорске полицейские обезвредили хулигана с помощью слезоточивого газа
В Ставрополе водитель сбил пятилетнего ребенка
Павел Ливинский и Рашид Темрезов обсудили развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии
В ОКДЦ Ростова-на-Дону пациентов консультирует врач-генетик
Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА
В Ставропольском крае маршрутка врезалась в грузовик
На Ставрополье ребенок на машине пытался удрать от сотрудников ГИБДД
Пострадавшим от оползня жителям Георгиевска начали платить компенсации
Суд арестовал главного борца с экстремизмом в КЧР, покрывавшего Рауфа Арашукова
Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину
Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии
Павел Ливинский: «Общими усилиями вывели сетевой комплекс Кабардино-Балкарии в ТОП-10 по надежности в России»