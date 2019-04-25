Депутата ставропольской Думы обвинили в хищении 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-25T11:21:46+03:00

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Депутата Думы Ставропольского края Алексей Назаренко подозревают в хищении 17 миллионов рублей. Следственный комитет России по региону возбудил против народного избранника уже второе уголовное дело, на этот раз по статье «присвоение».

По данным следователей, фигурант совмещал работу в краевой Думе с должностью гендиректора в компании «Кавказстройинвест». И Назаренко не постеснялся купить за деньги компании себе новый автомобиль, спортивные тренажёры, бытовую электронику и даже предметы интерьера. Сумма хищения составила 3,5 миллиона рублей.

— Кроме того, Назаренко получил в кассе предприятия под авансовый отчет свыше 13 миллионов 500 тысяч рублей, которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В начале года против народного избранника уже возбудили уголовное дело по статье «ограничение конкуренции». Оно снова касается его работы в «Кавказстройинвесте». По версии следствия, Назаренко сговорился с фирмой-конкурентом, чтобы в ста процентах случаев выигрывать торги на строительство. Так компании обманули государство, заломив высокую цену за реализацию проекта по возведению трёх физкультурно-оздоровительных объектов в Ставрополе и Новоалександровске. Деньги, естественно, поделили.

Расследование по двум уголовным делам против действующего депутата ставропольской Думы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU