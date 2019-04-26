Офицеру ФСБ вынесут приговор за убийство жителя Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-26T08:52:17+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в жестоком убийстве жителя Кабардино-Балкарии.

По версии правоохранителей, преступление произошло 6 апреля прошлого года на поляне Азау в поселке Терскол Эльбрусского района КБР. Стерлягов, приехавший туда в командировку и будучи пьяным, убил, как полагают следователи, ножом человека.

По данным следствия, между местным жителем и майором возникла ссора, во время которой силовик нанес 27-летнему мужчине тяжелое ножевое ранение. Экстренно прибывшие на место по вызову очевидцев медики не смогли спасти раненого.

Момент убийства запечатлела установленная камера видеонаблюдения. Именно по ней правоохранители восстановили обстоятельства преступления. Теперь правоохранителю грозит крупный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU