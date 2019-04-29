Ставрополец украл у соседки приемник спутникового сигнала
Полицейские Александровского района Cтавропольского края задержали подозреваемого в краже.
В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о совершении кражи из её дома устройства, принимающего цифровой телевизионный сигнал. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний неоднократно судимый местный житель.
Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что находился в гостях у знакомой. Воспользовавшись временным отсутствием хозяйки в комнате, он похитил устройство приема спутникового сигнала. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
ИСТОЧНИК KP.RU
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