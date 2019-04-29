На Ставрополье спасатели сняли с крыши 83-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-29T14:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля в селе Левокумском Ставропольского края 83-летний пенсионер решил наполнить водой бочок отопительной системы и отправился на чердак, где он находился. Проход к месту расположения оборудования вел через крышу дома.

Пожилой мужчина беспрепятственно взобрался наверх. Но справившись со всеми задачами, сельчанин не смог спуститься обратно вниз и остался на крыше ждать помощи. К счастью, дочь пострадавшего пришла навестить своего пожилого отца и увидев его на верху здания, обратилась за помощью к спасателям

- Мы при помощи лестницы взобрались на крышу и обвязав пожилого мужчину веревкой, аккуратно спустили его на землю, - уточнили в пресс-службе ПАСС СК. - Убедившись, что пенсионер не нуждается в медицинском обследовании и чувствует себя хорошо, мы вернулись в расположение своего спасательного подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU