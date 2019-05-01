Дагестанец напился в баре и пырнул собеседника ножом
В Акушинском районе Дагестана местный житель напился в баре и напал на собеседника с ножом. В результате 36-летний мужчина попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
— Драка произошла около 17:00 в селе Акуша. 29-летний мужчина поссорился с собеседником в кафе и напал на него с ножом. Пострадавший выжил. «Скорая» доставила его в центральную районную больницу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.
Полицейским удалось поймать подозреваемого. В отделе местный житель признался в содеянном.
— По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — резюмировали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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