Дагестанец напился в баре и пырнул собеседника ножом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-01T13:33:58+03:00

Мужчина поссорился с собесдеником и пырнул его ножом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Акушинском районе Дагестана местный житель напился в баре и напал на собеседника с ножом. В результате 36-летний мужчина попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

— Драка произошла около 17:00 в селе Акуша. 29-летний мужчина поссорился с собеседником в кафе и напал на него с ножом. Пострадавший выжил. «Скорая» доставила его в центральную районную больницу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Полицейским удалось поймать подозреваемого. В отделе местный житель признался в содеянном.

— По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU