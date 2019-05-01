В Ингушетии столкнулись две полицейские машины
В Ингушетии столкнулись два полицейских автомобиля. Очевидцы сообщили, что обе машины принадлежали ГИБДД Назрани.
— После удара одну из патрульных авто отбросило в стену жилого дома, а другая врезалась в опору ЛЭП. Авария произошла на улице Осканова в центре города. Причины неизвестны, — сообщают очевидцы инцидента в социальных сетях.
По их сведениям, оба водителя получили травмы, но незначительные. На месте происшествия работают коллеги пострадавших из управления ГИБДД МВД по Республике Ингушетия. Специалисты выясняют причины аварии и определяют степень вины водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»