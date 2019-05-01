В Ингушетии столкнулись две полицейские машины

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-01T14:28:10+03:00

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В Ингушетии столкнулись два полицейских автомобиля. Очевидцы сообщили, что обе машины принадлежали ГИБДД Назрани.

— После удара одну из патрульных авто отбросило в стену жилого дома, а другая врезалась в опору ЛЭП. Авария произошла на улице Осканова в центре города. Причины неизвестны, — сообщают очевидцы инцидента в социальных сетях.

По их сведениям, оба водителя получили травмы, но незначительные. На месте происшествия работают коллеги пострадавших из управления ГИБДД МВД по Республике Ингушетия. Специалисты выясняют причины аварии и определяют степень вины водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU