В Дагестане бизнесмен присвоил себе участок за 33 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-01T18:20:05+03:00

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В столице Дагестана прокуроры пресекли незаконную торговлю землёй. Чтобы продать участок, стоимостью 33 миллиона рублей, были подделаны документы. Теперь в деле будут разбираться следователи. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На ситуацию обратили внимание после письма жителей дома по улице Ярагского в Махачкале. Люди утверждали, что неизвестный бизнесмен незаконно завладел землёй. Инцидентом занялись прокуроры.

— Местный житель использовал поддельное распоряжение управления по земельным ресурсам и землеустройству Махачкалы. С его помощью он незаконно приобрел право собственности на земельный участок кадастровой стоимостью более 33 млн рублей, — сообщили в пресс-службе.

При этом кадастровый инженер внёс ложные сведения в межевой план земельного участка. Ну а должностные лица управления Росреестра и управления по земельным ресурсам и землеустройству не предприняли никаких мер для устранения нарушения.

— В адрес исполняющего обязанности руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан, главы Махачкалы и президента гильдии кадастровых инженеров внесены представления с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В результате к ответственности привлечены 2 должностных лица из горадминистрации, — сообщили в региональной прокуратуре.

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU